Мутко: "Премиальных за Кубок Конфедераций игроки сборной России не получат"

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Мутко: "Премиальных за Кубок Конфедераций игроки сборной России не получат"
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что игроки сборной России не получат премиальных за участие в Кубке Конфедераций-2017. 

"Премиальных игроки сборной России не получат. Премиальные были бы за выход из группы", - приводят слова ​Мутко российские СМИ.

Напомним, что сборная России заняла третье место в группе А на КК-2017 и не вышла в плей-офф турнира. 

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