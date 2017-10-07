Мутко принёс соболезнования в связи со смертью Сарсании

Президент РФС Виталий Мутко дал комментарии в связи с безвременной кончиной спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.

"Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем" - сказал Мутко.

Напомним, что Сарсания ушёл из жизни сегодня в возрасте 49 лет. | http://soccernews.ru