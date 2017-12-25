Мутко приостановил свою деятельность в РФС на полгода
Президент РФС Виталий Мутко приостановил свою деятельность в возглавляемой им организации на полгода, информирует Чемпионат.
На сегодняшнем исполкоме Российского футбольного союза 59-летний функционер добровольно отстранился от исполнения возложенных на него обязанностей. Исполнять обязанности главы РФС в течение ближайших шести месяцев будет Александр Алаев.
Напомним, ранее сообщалось, что Мутко не покинет свой пост. | soccernews.ru
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