Мутко приостановил свою деятельность в РФС на полгода

Президент РФС Виталий Мутко приостановил свою деятельность в возглавляемой им организации на полгода, информирует Чемпионат.

На сегодняшнем исполкоме Российского футбольного союза 59-летний функционер добровольно отстранился от исполнения возложенных на него обязанностей. Исполнять обязанности главы РФС в течение ближайших шести месяцев будет Александр Алаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Мутко не покинет свой пост. | soccernews.ru