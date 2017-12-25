Мутко приостановил свою деятельность в РФС на полгода

Теги виталий муткорфс

Мутко приостановил свою деятельность в РФС на полгодаПрезидент РФС Виталий Мутко приостановил свою деятельность в возглавляемой им организации на полгода, информирует Чемпионат.

На сегодняшнем исполкоме Российского футбольного союза 59-летний функционер добровольно отстранился от исполнения возложенных на него обязанностей. Исполнять обязанности главы РФС в течение ближайших шести месяцев будет Александр Алаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Мутко не покинет свой пост. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов