Мутко: "Проблем с организацией матча Россия - Испания не будет"

Президент РФС Виталий Мутко исключил возможные проблемы на товарищеском матче между сборными России и Испании, который должен состояться в ближайший вторник.

"Стадион в Петербурге - прекрасный, рука у организаторов - набита, "Зенит" постоянно играет при аншлагах. Там проводился Кубок Конфедераций, так что проблем с организацией я не вижу. Надеюсь, город отнесется к этому ответственно, думаю, все будет нормально", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Мутко пообещал устранить проблемы с организацией матчей на "Лужниках". | soccernews.ru