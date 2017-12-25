Мутко продолжит работу в РФС

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не покинет свой пост.

Как сообщают российские СМИ, на заседании РФС, которое проходит сейчас, не будут приниматься решения об отставке 59-летнего функционера.

Ранее утверждалось, что Мутко покинет занимаемую должность из-за оказываемого на него давления.

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