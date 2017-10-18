Мутко прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о разгромной победе московского "Спартака" над "Севильей" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа. Что тут ещё сказать? Просто рад за "Спартак" и его болельщиков" - заявил Мутко.

Напомним, что "Спартак" разгромил "Севилью" со счётом 5:1.

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