Мутко прокомментировал поражение сборной России от Бразилии

Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко поделился эмоциями после товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

"Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад. Но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Всё равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, такие матчи проводят по два в неделю. Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счётом 0:3.

С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия - это топ команда, мы все понимаем её уровень, было приятно на неё смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось" - сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла национальной команде Бразилии со счётом 0:3.

Не пропустите: Сборная России впервые в истории потерпела крупное поражение в домашнем матче. | http://soccernews.ru