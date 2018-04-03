Мутко прокомментировал поведение Смолова, обматерившего болельщиков
Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал поведение нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, обматерившего болельщиков, которые его освистывали.
"Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился. Федя - большой серьёзный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жёстко себя оценивает. Думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам. Но держаться всё равно нужно, он лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Фёдор, думаю, всё это прекрасно понимает" - сказал Мутко.
Не пропустите: Смолов: "Увольнение Шалимова стало для меня полной неожиданностью". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
"Ювентус" - "Реал" - 0:3 (обзор)
-
"Бавария" побеждает в Севилье и делает весомую заявку на выход в полуфинал
Лента новостей
-
"Уфа" продлила контракт с Семаком
-
Карвахаль: "Гол Роналду в ворота "Ювентуса" войдет в историю"
-
Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"
-
Алекс Сандро: "Ювентус" должен сосредоточиться на Серии А"
-
Н'Зонзи: "Постараемся сделать в Мюнхене то, что сделали в Манчестере"
-
Мюллер: "Хайнкес впервые был нами недоволен"
-
"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"
-
Арбелоа: "Роналду теперь спокойно может покинуть Землю и играть с марсианами"
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
Эмерсон: "Скоро Неймар станет лучшим игроком планеты"
-
Каземиро: "Роналду тренируется, как машина"
-
Барцальи: "Роналду забил гол, который войдет в историю"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
Буффон: "Был ли это лучший Роналду? Нет"
-
Аллегри: "Реал" не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"
-
Зидан: "Ювентус" не сдастся"
-
Буффон: "Это настоящий позор"
-
Хайнкес: "Если хотим выиграть Лигу Чемпионов, нужно улучшать нашу игру"
-
Рибери: "Играть на "Рамон Санчес Писхуан" нелегко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|23
|49
|2
|Спартак Москва
|24
|47
|3
|ЦСКА Москва
|23
|44
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|42
|5
|Краснодар
|24
|41
|6
|Уфа
|24
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Урал
|24
|29
|9
|Рубин
|24
|28
|10
|Ахмат
|23
|27
|11
|Динамо Москва
|23
|27
|12
|Ростов
|24
|27
|13
|Амкар
|23
|25
|14
|Анжи
|24
|24
|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|24
|13