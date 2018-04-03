Мутко прокомментировал поведение Смолова, обматерившего болельщиков

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Мутко прокомментировал поведение Смолова, обматерившего болельщиков

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал поведение нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, обматерившего болельщиков, которые его освистывали.

"Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился. Федя - большой серьёзный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жёстко себя оценивает. Думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам. Но держаться всё равно нужно, он лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Фёдор, думаю, всё это прекрасно понимает" - сказал Мутко.

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