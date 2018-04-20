Мутко прокомментировал решение Футбольной ассоциации Англии бойкотировать ЧМ-2018

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал решение Футбольной ассоциации Англии бойкотировать Чемпионат Мира 2018 года.

"Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает Чемпионат Мира. Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира. Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам - это их проблемы. Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на Чемпионат Мира, будут поддерживать свою команду" - сказал Мутко.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии решила максимально сократить свою делегацию на ЧМ-2018 из-за напряжённой политической обстановки между Великобританией и Россией. | http://soccernews.ru