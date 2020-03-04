Мутко прокомментировал решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА в Казани

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Мутко прокомментировал решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА в Казани
Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что его не удивило решение УЕФА о выборе Казани в качестве места проведения Суперкубка УЕФА 2023 года.

"Думаю, УЕФА сделал правильный выбор. На финале понравится всем, я в этом уверен. Как и в том, что матч пройдет на высочайшем уровне. В России в ближайшие годы пройдут большие футбольные праздники. Летом – матчи чемпионата Европы, в 2021-м – финал Лиги чемпионов, теперь еще Суперкубок УЕФА.

РФС пользуется большим авторитетом в УЕФА, поэтому неожиданностей никаких нет", - приводят слова Мутко российские СМИ.

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