Мутко прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Нижнем Новгороде

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал решение провести матч за Суперкубок страны по футболу в Нижнем Новгороде.

"Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к Чемпионату Мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник. Это будет продвижение футбола и Премьер-лиги в регионы. Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них - это хорошая коммуникация" - сказал Мутко.

Напомним, что в матче за Суперкубок России сыграют "Локомотив" и "Тосно". | http://soccernews.ru