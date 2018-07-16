Мутко прокомментировал ситуацию с будущим Черчесова

Временно отстраненный от исполнения обязанностей президента РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Ясно, что на этом чемпионате Черчесов получил колоссальный опыт. Сейчас надо подвести итоги - будет заседание техкома РФС, потом соберется исполком. Все это будет сделано в кратчайшие сроки.

Я не считаю, что наши ребята прыгнули выше головы, они еще выше могли прыгнуть - таковы тенденции мирового футбола. У нашей команды - неплохой уровень, просто ей надо верить в себя - это самое главное. Я всегда в них верил, у них - высокий потенциал, просто нашему футболу нужны конкурентная среда внутри чемпионата и приоритет российских игроков", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Путин оценил выступление сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru