Мутко прокомментировал возможное назначение Черчесова на пост главного тренера "Спартака"

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Мутко прокомментировал возможное назначение Черчесова на пост главного тренера "Спартака"

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слухи, согласно которым главный тренер сборной России Станислав Черчесов в скором времени может возглавить "Спартак".

"Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Далее вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру "Спартак" не обращался. Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай" - цитируют Мутко российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Спартак" рассматривает Черчесова в качестве приоритетного кандидата на должность, освободившуюся после сегодняшнего увольнения Массимо Карреры.

По некоторым данным, наставник сборной России может возглавить "красно-белых" в ноябре после матчей национальной команды.

При этом, скорее всего, Черчесов будет совмещать два поста. | http://soccernews.ru

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