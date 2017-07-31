Мутко прокомментировал возможное приглашение Ари в сборную России

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал возможное приглашение бразильского форварда московского "Локомотива" Ари в сборную России.

"Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в нее влиться", - цитирует Мутко Интерфакс.

Напомним, Ари выразил желание сыграть за сборную России на ЧМ. | soccernews.ru