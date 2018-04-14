Мутко прокомментировал возможное продление контракта с Черчесовым

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

"Продление контракта с Черчесовым будет обсуждаться после Чемпионата Мира. Станислав Саламович проделал большую работу. Сейчас всё в его руках. И руках ребят, конечно. Спорт есть спорт, но нужен результат. Мы обозначили задачи на Чемпионат Мира, их нужно решать" - сказал Мутко.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Не пропустите: Мутко высказался о возможном ребрендинге РФПЛ. | http://soccernews.ru