Мутко прокомментировал вылет сборной России из Кубка Конфедераций

Теги виталий муткороссия

Мутко прокомментировал вылет сборной России из Кубка Конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу вылета сборной России из Кубка Конфедераций после поражения от Мексики.

"Ощущения, в принципе, как у всех. Разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Но я ещё раз скажу - у нас есть команда, есть ребята, у команды огромное желание. Но нужно работать. Эта команда работает всего месяц. Я абсолютно уверен, что она будет ещё прогрессировать и мы будем, конечно, улучшать нашу игру. Я поблагодарил команду, отметил, что мы неплохо поработали. Но не достигли нужного результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше. 

Мне нравится команда, которую строит Черчесов. Нравится её настрой. Может быть, нужно ещё работать с точки зрения исполнительского мастерства. Но здесь собраны лучшие игроки. У них есть огромное желание играть за национальную команду. Оно мне нравится, я буду с этой командой" - сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла два из трёх матчей группового этапа Кубка Конфедераций, взяв верх только над Новой Зеландией.

Также читайте: Мутко: "Лимит на легионеров был, есть и будет". | http://soccernews.ru

комментарии
ее

арап

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
Полная таблица

топ-5 тегов