Мутко прокомментировал вылет сборной России из Кубка Конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу вылета сборной России из Кубка Конфедераций после поражения от Мексики.

"Ощущения, в принципе, как у всех. Разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Но я ещё раз скажу - у нас есть команда, есть ребята, у команды огромное желание. Но нужно работать. Эта команда работает всего месяц. Я абсолютно уверен, что она будет ещё прогрессировать и мы будем, конечно, улучшать нашу игру. Я поблагодарил команду, отметил, что мы неплохо поработали. Но не достигли нужного результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше.

Мне нравится команда, которую строит Черчесов. Нравится её настрой. Может быть, нужно ещё работать с точки зрения исполнительского мастерства. Но здесь собраны лучшие игроки. У них есть огромное желание играть за национальную команду. Оно мне нравится, я буду с этой командой" - сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла два из трёх матчей группового этапа Кубка Конфедераций, взяв верх только над Новой Зеландией.

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