Мутко прокомментировал завершение карьеры братьев Березуцких

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Мутко прокомментировал завершение карьеры братьев Березуцких

Виталий Мутко высказался о завершении карьеры Алексея и Василия Березуцких.

"Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все труднее держать форму и избегать повреждение. Хочу поблагодарить их за огромный вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали фанатов. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение. Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего" - приводят слова Мутко российские СМИ.

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