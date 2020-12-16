Стала известна зарплата Глушакова в "Химках". В "Спартаке" было в 27 раз больше

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Стала известна зарплата Глушакова в "Химках". В "Спартаке" было в 27 раз большеХавбек "Химок" Денис Глушаков получает в новом клубе намного меньше, чем в "Спартаке". Теперь его зарплата меньше миллиона рублей в месяц, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

"Сейчас Денис Глушаков в "Химках" получает, приблизительно, в 27 раз меньше, чем было в "Спартаке". Бывший игрок сборной подписал договор с зарплатой 700 000 рублей в месяц (примерно 100 000 евро в год).

В "Спартаке" его контракт подразумевал зарплату в 2,7 миллиона евро за сезон", – сообщил источник.

Напомним, 33-летний игрок провел 6 сезонов в московском "Спартаке",  с которым завоевал золотые медали чемпионата России. В "Химки" игрок перешел в 2020 году как свободный агент из "Ахмата".

В сезоне 2020/2021 за 9 матчей полузащитник забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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