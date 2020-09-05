Мутко рассказал, что Путин спросил у него после поражения России от Португалии со счётом 1:7

Бывший руководитель Российского футбольного союза Виталий Мутко поведал о своём разговоре с президентом страны Владимиром Путиным после разгромного поражения национальной сборной от команды Португалии со счётом 1:7.

"Когда Владимир Путин дал добро на проведение Чемпионата Мира? Всё началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: "Что это было?". Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть", - заявил Мутко в эфире программы "Инсайдеры".

Мутко дважды руководил РФС - с 2005 по 2009 и с 2015 по 2018 год.

Россия стала хозяйкой мундиаля в 2018 году. Турнир прошёл в 11 городах страны на 12 стадионах. Сборная впервые в своей истории стала четвертьфиналистом мирового первенства.

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