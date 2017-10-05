Мутко рассказал, как будут внедряться в РФПЛ системы видеоповторов

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, как будут внедряться системы видеоповторов в российской Премьер-лиге.

"Это не произойдёт до перерыва в чемпионате, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА. Лига должна сейчас это всё координировать. Когда мы выйдем на определённый график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не всё однозначно. В судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке Конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом. Абсолютно уверен, два-три года пройдёт, это всё будет внедряться уже повсеместно, будет всё включаться в правила игры. Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу" - сказал Мутко.

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