Мутко рассказал, как Россия должна сыграть на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что игрокам сборной России нужно раскрепоститься, чтобы показать свою игру на Чемпионате Мира-2018.

"Я не сторонний наблюдатель - я вижу, как команда готовится. У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков. Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы как бразильцы - максималисты, очень жесткие в оценках", - сказал Мутко.

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