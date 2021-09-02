Мутко рассказал, когда можно отменить лимит на легионеров в РПЛ

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Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился мыслями касательно возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

"Почему мы всё время говорим только о лимите? Ведь лимит - это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции - это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас было "Динамо Португалия", я это хорошо помню. Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? Я понимаю, что богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она – и результат будет.

А можно переделывать чемпионат, топ-клубам отказаться от поездок в Тулу или Екатеринбург и играть между собой... Но они ещё больше могут провалиться. Нужно спокойно развиваться. Нужно двигаться дальше, это понятно, но, повторюсь, лимит - лишь один из элементов, который можно применять на фоне инвестиций в свои детско-юношеские школы. Когда с малых лет ведут игроков до профессиональных клубов, потом получают компенсации с продаж.

Я когда-то начал с восстановления системы подготовки - построили 80 полей по всей стране. Важно продолжать заниматься тренерами, совершенствовать методику, смотреть международный опыт. Странно не замечать того, что лимит есть у всех. Та же Германия вводила жёсткий лимит в своё время. В ЕС он действует на своих, мы вот белорусов не считаем", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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