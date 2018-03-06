Мутко рассказал о готовности стадионов, принимающих матчи ЧМ-2018

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал о готовности стадионов, принимающих матчи Чемпионата Мира 2018 года.

"До старта Чемпионата Мира осталось сто дней. Мы убеждены, что сможем сделать всё задуманное. За предстоящие десять дней завершим строительство оставшихся шести стадионов - оно в принципе завершено, но сейчас идёт процесс сдачи-приёма. Объект в Самаре будет сдан в апреле, остальные никаких тревог не вызывают. Города готовятся, концепция безопасности утверждена. Надеюсь, Чемпионат Мира пройдёт на самом высоком уровне" - сказал Мутко.

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