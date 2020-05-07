Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом

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Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом

Бывший президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал о состоянии владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, который был госпитализирован из-за заражения коронавирусом.

"Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он чувствует себя более-менее нормально, рассчитывает через недельку выписаться. Хочу пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления", - цитирует Мутко РИА "Новости".

Федуну месяц назад исполнилось 64 года, то есть он находится в зоне риска.

Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. При нём "народная команда" выиграла два трофея.

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