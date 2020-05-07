Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом
Бывший президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал о состоянии владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, который был госпитализирован из-за заражения коронавирусом.
"Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он чувствует себя более-менее нормально, рассчитывает через недельку выписаться. Хочу пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления", - цитирует Мутко РИА "Новости".
Федуну месяц назад исполнилось 64 года, то есть он находится в зоне риска.
Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. При нём "народная команда" выиграла два трофея.
Не пропустите: Червиченко раскритиковал фанатов, которые подкалывают заразившегося коронавирусом Федуна. | http://soccernews.ru
главное
-
Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура
-
РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России
-
"Барселона" не интересуется Алексеем Миранчуком
-
Официально: Бундеслига возобновится на следующей неделе
-
"Рубин" может усилиться звёздным легионером из Казахстана
Лента новостей
-
Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду
-
Попавший в больницу Рональд Куман рассказал своем состоянии
-
Андрей Аршавин дал совет фанатам, какие фильмы посмотреть во время карантина
-
Брат Федуна рассказал о состоянии владельца "Спартака", который заболел коронавирусом
-
Возобновление чемпионата Германии: объявлены даты и время матчей 26-го тура
-
2
Все игроки и персонал "Барселоны" прошли тестирование на коронавирус
-
В "Локомотиве" диагностированы два случая заражения коронавирусом
-
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира стал тренером "Баварии"
-
Мутко рассказал о состоянии Федуна, который заразился коронавирусом
-
8
Ровно год назад "Ливерпуль" совершил легендарный камбэк в противостоянии с "Барселоной"
-
РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России
-
Соболев рассказал о своём отношении к сравнениям с Дзюбой
-
Глушаков прокомментировал госпитализацию Федуна из-за коронавируса
-
2
"Барселона" не интересуется Алексеем Миранчуком
-
Соболев: "Не могу сказать, что изначально хотел в "Спартак". Я хотел в топ-клуб"
-
Червиченко раскритиковал фанатов, которые подкалывают заразившегося коронавирусом Федуна
-
Вратарь "Аталанты" вылечился от коронавируса
-
Соболев купил у Кокорина автомобиль Porsche
-
Карпин пожелал Федуну скорейшего выздоровления
-
Названа дата прибытия в Москву будущего тренера "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20