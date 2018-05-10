Мутко рассказал о своем отношении к платным трансляциям матчей РФПЛ
Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу телетрансляций чемпионата России.
"Сейчас заканчивается контракт, подводятся его итоги. Партнер РФПЛ хочет немного заработать денег. Даже я, если где-то в дороге, плачу 75 рублей и по интернету смотрю матч "Локомотив" – "Зенит". Конечно, это ненормально.
В будущем контракте такого быть не может. Президенту РФПЛ Сергею Прядкину я об этом сказал. Два топовых матча обязательно должны показываться по общедоступному телевидению. Но в текущем контракте такого пункта нет.
Думаю, что они договорятся, я видел проект договора. И тогда два лучших матча будут на открытом канале. Кто хочет смотреть остальные матчи дома с бокалом пива, пусть платят и смотрят с утра до ночи", – приводят слова Мутко российские СМИ.
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|Ахмат
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|Рубин
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|37
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|Ростов
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