Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии.
"Я буду болеть за Италию. Потому что будет более справедливо, если они победят. Но и вообще в целом мне нравятся итальянцы. Эмоциональные, как они гимн поют - мужики такие! Инсинье ростом 150 см, но смотрите, какой мужчина просто. Вообще без всяких комплексов неаполитанец. Ну как за них не болеть?! Они мне нравятся. Играют они сердцем и душой. За них буду болеть, и болел за них", - сказал Мутко.
Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00 по московскому времени.
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