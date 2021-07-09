Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020

1 Теги англиягерманиявиталий мутко

Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020

Фото инстаграм Виталия Мутко

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

"Я буду болеть за Италию. Потому что будет более справедливо, если они победят. Но и вообще в целом мне нравятся итальянцы. Эмоциональные, как они гимн поют - мужики такие! Инсинье ростом 150 см, но смотрите, какой мужчина просто. Вообще без всяких комплексов неаполитанец. Ну как за них не болеть?! Они мне нравятся. Играют они сердцем и душой. За них буду болеть, и болел за них", - сказал Мутко.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00 по московскому времени.

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