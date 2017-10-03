Мутко разъяснил слова Путина

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Мутко разъяснил слова ПутинаПрезидент РФС Виталий Мутко дал комментарий словам президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Конечно, конкурировать сложно, проще привести готового легионера, чем вложить силы и воспитать своего. Позиция Путина заключается в том, чтобы мы все-таки защищали доморощенных игроков. Потому что нынешняя среда - не конкурентная, любой клуб может привезти легионера, и свой воспитанник не получит шанс", - цитирует Мутко Russia Today.

Напомним, Фурсенко уже ответил на критику Путина. | soccernews.ru

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