Мутко: "Результатом матча с Южной Кореей удовлетворён"

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Мутко: "Результатом матча с Южной Кореей удовлетворён"

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе сборной России над национальной командой Южной Кореи в товарищеском матче.

"Очень хороший контрольный матч получился. Мы признательны сборной Южной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. Они играли до конца, благодаря характеру и настрою забили нам два мяча при счёте 4:0. На Чемпионате Мира Южная Корея будет выглядеть достойно. Результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи. Но мы все понимаем, что когда ведёшь со счётом 4:0 и до конца матча осталось 3-5 минут, тут всегда присутствует расслабленность. По игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать" - сказал Мутко.

Не пропустите видеообзор матча Россия - Южная Корея. | http://soccernews.ru

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