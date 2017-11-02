Мутко: "РФС ничего не заплатил за матч с Аргентиной"

Президент РФС Виталий Мутко опроверг появившуюся ранее информацию о том, что его организация заплатила аргентинским коллегам 1 миллион евро за товарищескую игру против "бело-голубых".

"РФС ничего не заплатил за этот матч. Организация матча с топ-соперником требует немалых расходов. Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга.

Доходы от проведения матча должны превышать расходы, связанные с его организацией. А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные "Лужники", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Семин прокомментировал невызов Денисова и Гильерме в сборную России на товарищеские матчи против Аргентины и Испании. | soccernews.ru