Мутко: "РФС ничего не заплатил за матч с Аргентиной"
Президент РФС Виталий Мутко опроверг появившуюся ранее информацию о том, что его организация заплатила аргентинским коллегам 1 миллион евро за товарищескую игру против "бело-голубых".
"РФС ничего не заплатил за этот матч. Организация матча с топ-соперником требует немалых расходов. Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга.
Доходы от проведения матча должны превышать расходы, связанные с его организацией. А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные "Лужники", - цитирует Мутко ТАСС.
Напомним, Семин прокомментировал невызов Денисова и Гильерме в сборную России на товарищеские матчи против Аргентины и Испании. | soccernews.ru
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