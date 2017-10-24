Мутко: "Роналду заслужил приз лучшего игрока мира"

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал завоевание звания лучшего игрока года по версии ФИФА нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

"ФИФА выбрала, и это ее право, но я бы список расширил, – цитирует ТАСС Мутко. – Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций, и пусть нам теперь греет душу, что нам на турнире забил лучший игрок мира. А если серьезно, он достойный игрок, но и Месси, и Неймар, и Джанлуиджи Буффон совершенно спокойно могут претендовать на победу.

Все объективно: португальцы выиграли чемпионат Европы, играли на Кубке конфедераций. Он в целом из группы лучших. Тем приятнее – к нам на чемпионат мира приедет лучший игрок по версии ФИФА, это вдвойне почетно", - приводят слова Мутко российские СМИ.

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