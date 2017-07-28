Мутко: "Российские клубы стартовали в еврокубках убедительно"

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал старт в еврокубках московского ЦСКА, питерского "Зенита" и "Краснодара".

"Пока это только первые матчи, но в целом наши клубы одержали убедительные победы. Надеюсь, выйдут в следующий раунд. Это очень важно", - приводит слова президента Российского футбольного союза ТАСС.

Напомним, вчера "Зенит" на выезде со счетом 2:0 обыграл израильский "Бней Иегуду", а "Краснодар" дома с результатом 2:1 выиграл у датского "Люнгбю". | soccernews.ru