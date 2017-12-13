Мутко: "Российский футбол полностью открыт для ФИФА и ВАДА"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что российскому футболу нечего скрывать от ВАДА.

Напомним, что ранее стало известно о сокрытии допинг-проб 34 российских футболистов. В ФИФА уже расследуют эту информацию.

"Российский футбол полностью открыт для Международной федерации футбола и Всемирного антидопингового агентства. Наши клубы выступают в европейских кубках, мы ничего не скрываем", - сказал функционер.

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