Мутко: "С опытом и авторитетом Матыцина можно решить имеющиеся проблемы"

Виталий Мутко прокомментировал назначение Олега Матыцина на пост министра спорта РФ. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Я считаю, что решение логичное и правильное. В конечном итоге, это решение президента и председателя правительства, это их выбор. На самом деле, Матыцин - спортивный человек, который обладает авторитетом и опытом в спорте. Он и сам спортсмен, да и человек, который занимался международной спортивной деятельностью. Считаю, что в мире спорта у него большой авторитет. Могу ему пожелать успехов. База есть серьезная, а с его опытом можно решить те проблемы, которые есть", - сказал Мутко.

Напомним, Мутко был президентом РФС с 2005 по 2009 год и с 2015 по 2018 год. Также с 2012 по 2016 год он занимал должность министра спорта РФ.

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