Мутко: "Сборной России нужно играть на победу на Евро-2020"

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Европы 2020 года.

"Каждый спортсмен должен ставить для себя максимальную задачу, это правильно. Найдите любого, который едет на Олимпиаду, что, он едет лишь ради участия или город посмотреть? У сборной есть опыт, интересные футболисты и лидеры. Почему бы сейчас не желать победить на Евро? Мы же в 2008-м выиграли бронзу. Понятно, что там Испания была вне конкуренции. А сейчас такой сильной команды, как испанцы тогда, в мире нет. Все примерно равны.

Играем у себя дома, в Петербурге. Можно, даже нужно (играть на победу). Мы подняли команду на определённый уровень на Чемпионате Мира, дошли до четвертьфинала, где проиграли хорватам по пенальти. А у них был топовый состав! У нас был уникальнейший шанс - проходи Хорватию, а дальше вы сами всё понимаете.

Когда говорим о рейтингах, то мы должны быть в определённом кругу команд, которые регулярно играют на мировых форумах. Да, в этом кругу мы только на начальном этапе, но движение вперёд - это уже следующий этап. Туда, где Италия, Испания, Германия, другие лидеры", - цитирует Мутко "РИА Новости".

Напомним, что сборная России досрочно завоевала путёвку на Евро-2020. В Санкт-Петербурге пройдут 3 матча группового этапа континентального первенства и 1 четвертьфинал.

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