Мутко считает, что Россия попала в ровную группу

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Мутко считает, что Россия попала в ровную группу

Президент РФС Виталий Мутко высказался о результатах жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

"Предсказывать трудно. Группа ровная, шансы есть у всех команд. Нормальная группа. Мы мало знаем сборную Саудовской Аравии, но наверняка эта команда дисциплинированная и неуступчивая" - приводят слова Мутко российские СМИ.

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