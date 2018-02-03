Мутко: "Сейчас у нас есть работоспособный РФС"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заверил общественность в том, что ситуация в Российском футбольном союзе (РФС) стабилизировалась.

"Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к ЧМ. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях. В футболе всё под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Все под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться.

Я отвечаю за этот проект. Мы начали его в 2010 году, и он реализуется на высоком уровне. Надеюсь, что и сборная выступит достойно, прогнозировать трудно, но я верю в нашу команду. Верил в 2008 году, верю и сейчас", - сказал он. | http://soccernews.ru