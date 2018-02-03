Мутко: "Сейчас у нас есть работоспособный РФС"

Теги виталий мутко

Мутко: "Сейчас у нас есть работоспособный РФС"Вице-премьер РФ Виталий Мутко заверил общественность в том, что ситуация в Российском футбольном союзе (РФС) стабилизировалась.

"Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к ЧМ. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях. В футболе всё под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Все под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться.

Я отвечаю за этот проект. Мы начали его в 2010 году, и он реализуется на высоком уровне. Надеюсь, что и сборная выступит достойно, прогнозировать трудно, но я верю в нашу команду. Верил в 2008 году, верю и сейчас", - сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов