Мутко: "Сезон - неплохой и позитивный"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о конкуренции за победу в текущем сезоне Премьер-Лиги.

"Сезон - пока неплохой и позитивный, потому что четыре клуба будут впервые играть в весенней части еврокубков. Конкурентная среда в чемпионате - хорошая, "Локомотив" набрал ход и оторвался от преследователей, но как минимум четыре клуба не выключаются из гонки, такого давно не было", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Мутко оценил выступление "Локомотива" в первой части сезона 2017/2018. | soccernews.ru