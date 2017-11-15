Мутко: "Смолов молодец, забил роскошные мячи"

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен игрой нападающего сборной России Федора Смолова в товарищеском матче с Испанией (3:3).

"Пацан сказал – пацан сделал. Я его перед игрой попросил: Федя, ты сегодня должен забить, и я становлюсь твоим агентом. Шучу. На самом деле Федя молодец, забил роскошные мячи", – приводят слова Мутко российские СМИ.

После этого поединка 27-летний Смолов вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров в истории российской сборной.

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