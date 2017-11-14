Мутко: "Смотрел матч Италии и не уснул после этого Буффона"



Президент РФС Виталий Мутко заявил, что он сожалеет о не выходе сборной Италии на Чемпионат Мира в России.

"Смотрел матч Италии и не уснул после этого Буффона. Но спорт есть спорт, и шведы, значит, больше хотели и сыграли как надо. Будем ждать их. У итальянцев было поколение таких игроков, как Дель Пьеро, в каждом поколении были мировые звёзды, а сейчас звёзды не вырастают", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что Италия уступила Швеции (0:1 и 0:0) в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2018. После этой встречи 39-летний Буффон объявил о завершении карьеры в сборной.

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