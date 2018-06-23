Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко сравнил нынешнюю сборную России с командой образца Евро-2008.

"Сейчас сборная России, наверное, даже немножко лучше, чем в 2008 году" - сказал Мутко.

Напомним, что десять лет назад россияне под руководством Гуса Хиддинка стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы.

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