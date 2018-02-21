Мутко: "Стадион в Самаре выглядит, как космический корабль"

Вице-премьер России Виталий Мутко побывал в Самаре и оценил подготовку города к Чемпионату Мира-2018.

"Самара - это сердце нашей страны, город-миллионник. Люди с огромной ответственностью отнеслись к своему делу. Считаю, что Самара в огромной степени готова к чемпионату мира. Проделана колоссальная работа.

Есть вопросы к аэропорту, связанные с техническими вопросами, безопасностью, в том числе и пожарной. Но это современный аэропорт, появились трапы. Очень рад и горд за жителей. Ещё несколько лет назад приходилось на автобусах добираться до здания аэропорта. В апреле все технические детали будут закрыты.

Была проблема с дорогой. Московское шоссе - 40 километров до города от аэропорта. Сейчас осталось справиться с двумя проблемными участками. Они также будут сданы в апреле.

Сегодня облазил весь самарский стадион от подвала до крыши. Конечно, это серьёзный и уникальный объект из всех семи стадионов, которые мы строим. После Питера это точно самый сложный стадион изо всех, по объёму работ второй после "Лужников". Нужно очень много металла, в два раза больше, чем на других стадионах. Кровля не просто накрывает стадион, она начинается с земли и переходит на верх. Сооружение выглядит, как космический корабль.

По срокам немного отстали, но могу заверить, что после моего последнего приезда в строительстве строители сделали рывок вперёд. Все решения выполнены правильно. Никаких сомнений нет в том, что первого апреля этот стадион будет сдан в эксплуатацию. Благодаря передовым технологиям под парником выращивается газон. Рулонный газон положат сверху в апреле. Тревог не вижу, но ещё предстоит огромная работа. 3000 работников на стадионе, они справятся.

Швейцария будет жить в Тольятти. Посмотрели сегодня гостиницу. Просто современнейшая, супер! Есть вопросы по газону, но там тоже положим рулонный вскоре, и всё будет на уровне.

Самара - современный европейский город. Руководство озабочено организацией туристической среды: от возведения гостиниц до организации такси, разнообразием меню в ресторанах, сервисом и многоязычных сотрудниках. В целом, я удовлетворён", - приводят слова Мутко российские СМИ.

Напомним, что в Самаре пройдут матчи ЧМ-2018: Уругвай - Россия, Дания - Австралия, Коста-Рика - Сербия, Сенегал - Колумбия, а также по одной встрече 1/8 и 1/4 финала.

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