Мутко: "У сборной - неплохая перспектива"

Президент РФС Виталий Мутко оценил выступление сборной России в текущем году.

"Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году.

В "Локомотиве" есть целая обойма - братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в "Зените" есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба. Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером "Спартака". Для сборной - неплохая перспектива", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Радченко прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для российских клубов. | soccernews.ru