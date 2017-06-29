Мутко: "У сборной России есть потенциал"

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Мутко: "У сборной России есть потенциал"Президент РФС Виталий Мутко высказался о выступлении сборной России на домашнем Кубке Конфедераций.

"Два поражения и одна победа - такой результат удовлетворительным быть не может. Но наша задача строить новую команду... Если говорить по-крупному, то нам есть от чего отталкиваться. Но есть и проблемы. Не хочу об этом, пусть каждый сделает выводы. Скоро послушаем Черчесова, какие выводы сделал он... У сборной есть потенциал, который не до конца использован. При этом мы видим, во что хочет играть команда", - цитирует Мутко чемпионат.com.

Напомним, сегодня в полуфинале КК сыграют Германия и Мексика. | soccernews.ru

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