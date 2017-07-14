Мутко: "У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России"



Президент РФС Виталий Мутко заявил, что на Чемпионате Мира-2018 у сборной Украины не будет сложностей.

"Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи. Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы", – приводят слова Мутко российские СМИ.

В данный момент сборная Украины занимает четвертое место в своей отборочной группе к ЧМ-2018.

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