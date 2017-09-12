Мутко: "Участие ЦСКА и "Спартака" в Лиге Чемпионов характеризует уровень российского чемпионата"

Президент РФС Виталий Мутко высказался об участии российских клубов в еврокубках.

"Наши клубы хорошо продвинулись в еврокубках. Мы играем в групповых турнирах, и это здорово. Это характеризует уровень нашей лиги, и эти позиции надо сохранять. До сих пор сожалею о неудаче "Краснодара", но в целом - все в порядке. Надеюсь, что сегодня хороший старт будет у ЦСКА. Я очень рад, что в подгруппах еврокубковых турнирах за наши команды играет много молодежи, много кандидатов в сборную. Это крайне важно для нас", - цитирует Мутко Р-Спорт.

Напомним, Мутко назвал соперников сборной России по октябрьским матчам. | soccernews.ru