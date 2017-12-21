Мутко уйдет с поста президента РФС из-за оказываемого на него давления

Президент РФС Виталий Мутко покинет занимаемую им должность, информирует Коммерсантъ.

По сведениям источника, о своем уходе функционер объявит на ближайшем исполкоме организации, который состоится в ближайший вторник. Причиной такого решения стало давление, которое оказывалось на Мутко со стороны ФИФА из-за его предполагаемого участия в поддержке использования допинга российскими спортсменами на государственном уровне. Новым президентом РФС, как предполагается, станет Алексей Сорокин - генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата Мира по футболу "Россия-2018".

Напомним, сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. | soccernews.ru