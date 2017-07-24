Мутко: "В чемпионате все проходит без неожиданностей, за исключением выступления "Спартака"

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Мутко: "В чемпионате все проходит без неожиданностей, за исключением выступления "Спартака"Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал старт нового сезона в отечественной Премьер-Лиге.

"Чемпионат набирает обороты, еще пара туров и картина начнет вырисовываться - будет понятно, кто на что способен. Пока все происходит без неожиданностей, за исключением "Спартака", который два матча свел вничью.

Но надо понимать, что "Спартак" - чемпион, против него все играют с особым настроем. Каждой команде надо доказывать свою конкурентоспособность, в этом и суть чемпионата. Надеюсь, что и дальше у нас будет много напряженных матчей", - цитирует Мутко Р-Спорт.

Напомним, Кирьяков прокомментировал трансферную кампанию "Спартака". | soccernews.ru

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