Мутко: "В этом году РФС должен решить все вопросы с кредиторской задолженностью"

Теги виталий муткорфс

Мутко: "В этом году РФС должен решить все вопросы с кредиторской задолженностью"
Президент РФС Виталий Мутко считает, что организация в ближайшее время разберется с долгами.

"Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, «молодежки». Это огромных ресурсов стоит.

В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в ноль и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов", – приводят слова Мутко российские СМИ.

Не пропустите: Юсупов перенес операцию на колене. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Ахмат 12 17
6 Спартак Москва 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов