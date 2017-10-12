Мутко: "В этом году РФС должен решить все вопросы с кредиторской задолженностью"



Президент РФС Виталий Мутко считает, что организация в ближайшее время разберется с долгами.

"Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, «молодежки». Это огромных ресурсов стоит.

В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в ноль и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов", – приводят слова Мутко российские СМИ.

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