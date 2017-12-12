Мутко: "В "Локомотиве" - сумасшедшая средняя линия"

Президент РФС Виталий Мутко оценил выступление московского "Локомотива" в первой части сезона.

"Локомотив" выдает прекрасный сезон: Юрий Павлович Семин реализовал все свои идеи, подобралась хорошая команда, а средняя линия - просто сумасшедшая, разыгрался Джефферсон Фарфан. Все сложилось, и они - заслуженно впереди", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Мутко дал оценку выступлению сборной России в 2017 году. | soccernews.ru