Мутко: "В "Локомотиве" - сумасшедшая средняя линия"

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Мутко: "В "Локомотиве" - сумасшедшая средняя линия"Президент РФС Виталий Мутко оценил выступление московского "Локомотива" в первой части сезона.

"Локомотив" выдает прекрасный сезон: Юрий Павлович Семин реализовал все свои идеи, подобралась хорошая команда, а средняя линия - просто сумасшедшая, разыгрался Джефферсон Фарфан. Все сложилось, и они - заслуженно впереди", - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, Мутко дал оценку выступлению сборной России в 2017 году. | soccernews.ru

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