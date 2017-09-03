Мутко: "В матче против "Динамо" крайне сложно ожидать от сборной целостной игры"

Президент РФС Виталий Мутко высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против московского "Динамо".

"Конечно, целостной игры крайне сложно сейчас сразу ожидать. Большинство ребят в первый раз собрались вместе, и за неделю наладить взаимопонимание и поставить слаженную игру крайне сложно. И такой задачи в принципе и не было, потому что это такой экспериментальный сбор, попытка, прежде всего, посмотреть ребят в тренировочном процессе, в вопросах восприятия тренерских требований, пообщаться, познакомиться. А игра будет возможностью проявить себя", - цитирует Мутко Р-Спорт.

Не пропустите: определяем самую горячую девушку августа. | soccernews.ru